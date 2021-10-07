В Ростовской области выявили 515 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области выявили 515 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В стационарах лечатся 4293 пациента. Общее число заболевших в регионе достигло 142 189. Выздоровели 122 320 инфицированных.

Также стало известно, что в Самарской области зарегистрировали 644 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт volga.news. Вылечились 383 человека.

Всего в регионе заболели 109 622 жителя, выздоровели 88 157.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Ратгерского университета Константин Северинов напомнил о важности вакцинации.