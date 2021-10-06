В Институте молекулярной генетики РАН напомнили о важности вакцинации

Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Университета Ратгерса Константин Северинов напомнил о важности вакцинации.

«Антитела будут возникать при вакцинации. Тогда человек хотя бы какое-то время предохранён от заражения, потому что антитела будут узнавать инфекционный агент до того, как он начнёт инфекцию», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Северинов, свойства иммунитета в том, что есть иммунологическая память, и клетки, которые производят антитела, находятся в костном мозге.

«Они могут начать быстро размножаться и производить антитела до того, как инфекционный агент попадёт в наше тело», — уточнил профессор.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.