Главный внештатный психиатр Минздрава рассказал об особенностях профессии

Главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе рассказал об особенностях профессии.

Как отметил Кекелидзе в беседе с НТВ, россияне нередко боятся идти к психиатру, так как их могут поставить на учёт, но учёт и посещение врача — разные вещи, и первое не является следствием второго.

«Обращаются и говорят: «Найдите нам хорошего психолога». Я спрашиваю: «А почему?» Ну не хотят идти к психиатру. Я им говорю: «Послушайте, давайте сперва покажем хорошему психиатру, и, если нет никаких нарушений, пожалуйста, потом идите к психологу», — добавил он.

Кекелидзе также сказал, что бывают случаи, когда психологи берутся лечить человека, у которого нет явных проявлений болезни, но в психиатрии есть понятие «опорные малые признаки», которые должен знать психиатр и которых не могут не видеть коллеги-психологи.

Ранее профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета доктор психологических наук Марина Розенова в беседе с kp.ru рассказала, как поддержать ментальное здоровье во время пандемии.