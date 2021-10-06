Диетолог рассказала о возможном вреде семечек для здоровья

Диетолог Наталья Сычёва рассказала о возможном вреде для здоровья семечек подсолнуха.

«Да, там хорошее содержание жирорастворимых витаминов A, E и D, но там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека её и так перебор. А вот кислот омега-3 мало», — отметила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, когда соотношение жирных кислот нарушается, это может повлиять на иммунитет и спровоцировать воспалительные процессы в организме.

Как отметила Сычёва, польза семечек зависит от вида. Так, у тыквенных семечек много положительных терапевтических свойств.

«Например, в них достаточно большое количество магния, который хорошо действует на нервную систему», — пояснила диетолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с ФАН назвала категории людей, которым не рекомендуется есть малину.