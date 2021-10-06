ОНК: Борис Шпигель будет направлен на повторное медосвидетельствование

Арестованный глава группы «Биотэк» Борис Шпигель, содержащийся в больнице СИЗО «Матросская Тишина», в ближайшее время будет направлен на повторное медицинское освидетельствование в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Выявленные у Шпигеля тяжёлые хронические заболевания входят в утверждённый правительственным постановлением перечень заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО», — сказала член комиссии Ольга Дружинина.

Она отметила, что состояние здоровья предпринимателя ухудшилось, и поэтому администрация изолятора решила направить Шпигеля на новое медосвидетельствование.

22 сентября Мосгорсуд отклонил жалобу Бориса Шпигеля на решение Басманного суда, продлившего срок ареста главы «Биотэка» до 20 ноября.

Ранее член ОНК Москвы Ольга Дружинина сообщила RT, что Шпигель нуждается в срочной операции на открытом сердце по замене аортального клапана.

В конце марта стало известно о задержании бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и других лиц. Они были арестованы.

Защита бывшего губернатора признаёт, что тот получил 20 млн рублей от Шпигеля, но утверждает, что деньги предназначались на избирательную кампанию.