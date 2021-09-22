Мосгорсуд отклонил жалобы бизнесмена Шпигеля на продление ареста

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Мосгорсуд признал законным решение о продлении ареста главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля.
Мосгорсуд отклонил жалобы бизнесмена Шпигеля на продление ареста
  • © Пресс-служба Басманного суда

«Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобы Шпигеля на постановления Басманного районного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Он остаётся под стражей до 20 ноября», — приводит ТАСС заявление.

Ранее член ОНК Москвы Ольга Дружинина сообщила RT, что Шпигель нуждается в срочной операции на открытом сердце по замене аортального клапана. 

В конце марта стало известно о задержании бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и других лиц.

Позднее их арестовали. Защита бывшего губернатора признаёт, что тот получил 20 млн рублей от Шпигеля, но утверждает, что деньги предназначались на избирательную кампанию.

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