Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Бориса Шпигеля

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля на его арест по делу о взятках экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

«Суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным, постановил оставить его без изменения, а жалобу стороны защиты обвиняемого — без удовлетворения», — цитирует ТАСС судью.

Отмечается, что из-за проблем со здоровьем Шпигель участвовал в заседании по видеосвязи из тюремной больницы СИЗО «Матросская Тишина».

Ранее Борис Шпигель заявил, что готов сотрудничать со следствием.

1 апреля в ОНК Москвы рассказали, что Шпигель помещён в четырёхместную палату больницы СИЗО «Матросская тишина».