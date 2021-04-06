Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Бориса Шпигеля
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«Суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным, постановил оставить его без изменения, а жалобу стороны защиты обвиняемого — без удовлетворения», — цитирует ТАСС судью.
Отмечается, что из-за проблем со здоровьем Шпигель участвовал в заседании по видеосвязи из тюремной больницы СИЗО «Матросская Тишина».
Ранее Борис Шпигель заявил, что готов сотрудничать со следствием.
1 апреля в ОНК Москвы рассказали, что Шпигель помещён в четырёхместную палату больницы СИЗО «Матросская тишина».