В ОНК рассказали об условиях содержания Шпигеля в тюремной больнице

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RT
Глава фармацевтической группы компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, арестованный по обвинению в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, помещён в четырёхместную палату больницы СИЗО «Матросская тишина». Об этом RT сообщила член ОНК Москвы Ольга Дружинина, посетившая Шпигеля.
В ОНК рассказали об условиях содержания Шпигеля в тюремной больнице
  • © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

«Борис Шпигель по-прежнему жалуется на плохое самочувствие, говорит, что еле ходит, но претензий к условиям содержания у него нет, в палате есть душ, санузел», — сказала правозащитница.

По её словам, Шпигель отметил внимательность персонала и хорошо отозвался о соседе, который помогает ему.

«Телевизора в камере нет, но Борис Шпигель сказал, что ему не до телевизора сейчас. Ему нужна специальная инвалидная коляска, а имеющаяся в учреждении ему неудобна», — добавила Дружинина.

Она также уточнила, что арестованный предприниматель ждёт зачисления денег на лицевой счёт в изоляторе, чтобы пользоваться тюремным магазином и системой переписки «ФСИН-письмо».

Также собеседница RT сообщила, что бизнесмен сегодня встретится со своим адвокатом.

Ранее Борис Шпигель неоднократно жаловался членам ОНК на плохое самочувствие и утверждал, что у него есть ряд заболеваний, включённых в утверждённый правительством перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей.

Шпигель вину не признаёт, а уголовное дело связывает с переделом фармацевтического рынка.

Ранее в СК заявили, что Белозерцеву, Шпигелю, его жене Евгении, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Фёдору Федотову в зависимости от роли каждого инкриминируются ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК (дача взятки, получение, посредничество).

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