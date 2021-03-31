В ОНК Москвы рассказали о решении врачей перевести Шпигеля в тюремную больницу

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RT
Глава фармацевтической группы компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, арестованный по обвинению в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, будет сегодня помещён в тюремную больницу СИЗО «Матросская Тишина». Об этом RT сообщила член ОНК Москвы Ольга Дружинина.
В ОНК Москвы рассказали о решении врачей перевести Шпигеля в тюремную больницу
  • © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

«Сегодня совместно с членом ОНК Сергеем Аристовым мы посещали СИЗО №4, куда накануне из ИВС на Петровке был помещён Борис Шпигель. В СИЗО он выразил желание с нами встретиться, но, по словам представителя администрации изолятора, прошёл десять шагов и попросил медпомощи. Врачи СИЗО приняли решение экстренно доставить бизнесмена в больницу СИЗО «Матросская Тишина», — сказала Дружинина. 

Она уточнила, что Шпигель будет доставлен туда в ближайшее время.

Ранее Борис Шпигель неоднократно жаловался членам ОНК на плохое самочувствие и утверждал, что у него есть ряд заболеваний, включённых в утверждённый правительством перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей. 

Шпигель вину не признаёт, а уголовное дело связывает с переделом фармацевтического рынка. 

Ранее в СК заявили, что Белозерцеву, Шпигелю, его жене Евгении, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Фёдору Федотову в зависимости от роли каждого инкриминируются ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК (дача взятки, получение, посредничество). 

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