В ОНК Москвы опровергли перевод бизнесмена Шпигеля в тюремную больницу

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RT
Глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, не был отправлен в тюремную больницу СИЗО «Матросская тишина», как об этом накануне сообщили некоторые СМИ, а был возвращён в ИВС на Петровке, 38.
В ОНК Москвы опровергли перевод бизнесмена Шпигеля в тюремную больницу
  • Глава группы фармацевтических компаний «Биотек» Борис Шпигель во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы
  • © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

Туда вечером 23 марта ему снова была вызвана скорая помощь.

Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший изолятор с проверкой.

«Борис Шпигель после задержания находился в ИВС, куда ему дважды вызывали скорую помощь, а 22 марта во время заседания суда по избранию меры пресечения он был госпитализирован в больницу №36. Вчера Шпигель был выписан, согласно выписному эпикризу — под наблюдение кардиолога и онколога. Но сегодня члены ОНК обнаружили его в ИВС, где соответствующих специалистов нет», — сказал Клин.

По его словам, распространённые накануне в СМИ сведения о помещении Шпигеля в тюремную больницу не соответствуют действительности.

«По заключению врачей, у меня есть хронические заболевания, включённые в утверждённый правительством перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей, документы были представлены суду, но не были им приняты во внимание», — привёл Клин слова Шпигеля, который вновь пожаловался правозащитникам на плохое самочувствие.

Шпигель вину не признаёт, а уголовное дело связывает с переделом фармацевтического рынка.

«Никаких взяток Белозерцеву я не давал, в этом просто не было надобности. Это дело — заказное, сейчас фармацевтический рынок переделывают», — заявил бизнесмен членам ОНК.

Шпигель также выразил обеспокоенность судьбой изъятой у него при обыске коллекции книг.

«Это редкие книги XVIII—XIX веков, начала ХХ века, которые требуют специальных условий хранения, а при обыске их просто сложили в ящики и увезли неизвестно куда, пропадут теперь», — опасается предприниматель.

Ранее в СК заявили, что Белозерцеву, Шпигелю, его супруге Евгении, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Фёдору Федотову в зависимости от роли каждого инкриминируется ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение, посредничество).

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