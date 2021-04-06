Бизнесмен Шпигель заявил о готовности сотрудничать со следствием

Глава группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель, фигурант дела о взятке экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, заявил, что готов сотрудничать со следствием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я готов сотрудничать, всё расскажу. Обещаю, ваша честь, если вы меня отпустите, когда я буду под другой мерой пресечения, следствие получит от меня гораздо больше помощи», — сказал Шпигель по видео-конференц-связи из «Матросской Тишины».

Ранее сообщалось, что защита бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева признаёт, что тот получил 20 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля, но утверждает, что деньги предназначались на избирательную кампанию.

Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.