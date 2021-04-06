Адвокат заявил, что Белозерцев признаёт получение 20 млн рублей
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«Даже из материалов прослушки телефонов следует, что деньги, которые следователи считают взяткой, предназначались на избирательную кампанию, а не лично Белозерцеву», — рассказал РИА Новости его адвокат Алексей Шуварин.
На уточняющий вопрос, идёт ли речь о получении 20 млн рублей, защитник ответил утвердительно.
6 апреля Мосгорсуд признал законным арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, и постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения.
В конце марта сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело на основании материалов МВД России. Дело возбуждено в отношении Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля и других лиц.
По данным СК, в зависимости от роли каждого фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК России («Дача взятки», «Получение взятки»).