Адвокат заявил, что Белозерцев признаёт получение 20 млн рублей

Защита бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева признаёт, что тот получил 20 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля, но утверждает, что деньги предназначались на избирательную кампанию.

«Даже из материалов прослушки телефонов следует, что деньги, которые следователи считают взяткой, предназначались на избирательную кампанию, а не лично Белозерцеву», — рассказал РИА Новости его адвокат Алексей Шуварин.

На уточняющий вопрос, идёт ли речь о получении 20 млн рублей, защитник ответил утвердительно.

6 апреля Мосгорсуд признал законным арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, и постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения.

В конце марта сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело на основании материалов МВД России. Дело возбуждено в отношении Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля и других лиц.

По данным СК, в зависимости от роли каждого фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК России («Дача взятки», «Получение взятки»).