Мосгорсуд признал законным арест экс-губернатора Пензенской области

Мосгорсуд признал законным арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, и постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным, постановил оставить его без изменения, а жалобу стороны защиты Белозерцева — без удовлетворения», — заявил судья.

В ходе заседания Мосгорсуда представитель следствия рассказал, что при обыске у Белозерцева были найдены «предметы, непосредственно относящиеся к получению им взятки», а также незарегистрированное боевое оружие и патроны к нему.

Также следователь заявил, что «не все свидетели и соучастники преступления на данный момент установлены».

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на защиту экс-губернатора, Белозерцев отрицает обвинения в незаконном хранении оружия. Защита заявила, что на всё оружие у него есть лицензии.

При этом, как пишет ТАСС, бывший губернатор Пензенской области признал факт получения от предпринимателя Бориса Шпигеля 20 млн рублей, однако подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании.

Об этом заявил один из адвокатов бывшего чиновника в ходе заседания суда по жалобе на арест Белозерцева.

«Оперативно-разыскные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов «Биотэк» совершил Белозерцев. Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн руб. от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании», — сказал представитель защиты.

Адвокаты Белозерцева намерены обжаловать решение Мосгорсуда.

21 марта СК сообщил, что Белозерцев задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.

Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева до 20 мая.