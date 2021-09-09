В ОНК рассказали о состоянии здоровья находящегося в СИЗО бизнесмена Шпигеля

Глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель нуждается в срочной операции на открытом сердце по замене аортального клапана. Об этом сообщила RT член ОНК Москвы Ольга Дружинина, посетившая предпринимателя в СИЗО «Матросская Тишина».

«Поскольку в медсанчасти СИЗО отсутствуют специалисты кардиохирургического профиля, обвиняемого необходимо направить в гражданскую больницу для проведения консультации и последующего оперативного вмешательства. Сложность заключается в том, что не все кардиоцентры в Москве делают подобные операции», — сказала Дружинина.

По мнению ОНК, Шпигель не может оставаться под стражей, поскольку проведение столь сложной операции требует длительной реабилитации, что невозможно в условиях следственного изолятора. При этом Дружинина отметила, что сотрудники СИЗО «прикладывают все необходимые усилия, чтобы облегчить состояние Шпигеля».

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу Шпигеля на арест по делу о взятках экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. В заседании он участвовал по видеосвязи из больницы СИЗО.