В Севастополе подтвердили 202 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в городе заболел 31 801 житель, вылечились 28 519 человек.
Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 1 094 215 граждан. Суточный прирост составил 2128 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.
Оба компонента вакцины получили 957 984 жителя.
Ранее врач-терапевт Елена Игнатикова напомнила о мерах профилактики COVID-19.