В Севастополе подтвердили 202 случая COVID-19 за сутки

В Севастополе подтвердили 202 случая коронавируса за сутки. Выписаны 162 человека.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в городе заболел 31 801 житель, вылечились 28 519 человек.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 1 094 215 граждан. Суточный прирост составил 2128 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Оба компонента вакцины получили 957 984 жителя.

Ранее врач-терапевт Елена Игнатикова напомнила о мерах профилактики COVID-19.