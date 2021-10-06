Терапевт напомнила о мерах профилактики COVID-19
- АГН «Москва»
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«Важно избегать больших скоплений людей: посещения массовых мероприятий, походов в выходные дни в большие торговые центры за покупками и просто прогулок по торговым центрам. Желательно эти вылазки свести к минимуму», — заявила она в беседе с радио Sputnik.
По её словам, в настоящее время широко развиты сервисы с доставкой на дом.
Как отметила Игнатикова, остаются рекомендации по мытью рук, а маску следует менять в среднем раз в два-три часа.
Самым надёжным способом защиты от коронавируса врач назвала вакцинацию.
Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.