В Нижегородской области выявили 602 случая COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области выявили 602 случая коронавируса за сутки.
В Нижегородской области выявили 602 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 172 602 жителя. Из больниц выписаны 157 411 человек, в том числе 457 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что темпы вакцинации от COVID-19 в Севастополе за прошедшую неделю выросли на 23%. В сутки делают 329 прививок, передаёт ИА SevastopolMedia.

По данным на 4 октября, в городе вакцинировались 140 646 жителей.

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.

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