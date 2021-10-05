В Нижегородской области выявили 602 случая COVID-19 за сутки

В Нижегородской области выявили 602 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 172 602 жителя. Из больниц выписаны 157 411 человек, в том числе 457 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что темпы вакцинации от COVID-19 в Севастополе за прошедшую неделю выросли на 23%. В сутки делают 329 прививок, передаёт ИА SevastopolMedia.

По данным на 4 октября, в городе вакцинировались 140 646 жителей.

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.