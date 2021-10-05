Диетолог Нефёдова рассказала об особенностях питания после COVID-19
- Reuters
В беседе с Nation News она заявила, что после болезни лучше отказаться от вредных продуктов и сделать акцент на полноценном питании.
«Нужно определить, какие дефициты есть в организме, и стараться восполнить их с помощью пищи. Нет ограничений в потреблении пищи, но питаться нужно полноценно. При полноценном питании организм сможет восстановиться после заболевания», — отметила Нефёдова.
В частности, по её словам, необходимо употреблять достаточное количество овощей и фруктов, в которых содержится наибольшее количество полезных веществ.
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