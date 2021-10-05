Диетолог Нефёдова рассказала об особенностях питания после COVID-19

Короткая ссылка
Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова рассказала об особенностях питания после COVID-19.
Диетолог Нефёдова рассказала об особенностях питания после COVID-19
  • Reuters

В беседе с Nation News она заявила, что после болезни лучше отказаться от вредных продуктов и сделать акцент на полноценном питании.

«Нужно определить, какие дефициты есть в организме, и стараться восполнить их с помощью пищи. Нет ограничений в потреблении пищи, но питаться нужно полноценно. При полноценном питании организм сможет восстановиться после заболевания», — отметила Нефёдова.

В частности, по её словам, необходимо употреблять достаточное количество овощей и фруктов, в которых содержится наибольшее количество полезных веществ.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН рассказала, как выбирать арбузы и дыни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить