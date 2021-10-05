В Удмуртии выявили 280 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 280 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (153 жителя), а также в Игринском и Завьяловском районах.

Выздоровели за минувшие 24 часа 178 человек.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 400 993 жителя. Оба компонента вакцины получили 328 160 человек.

Также стало известно, что в Ставропольском крае подтвердили 358 случаев коронавируса за сутки, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Вылечились 360 пациентов, с начала пандемии — 68 820.

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.