В Удмуртии выявили 280 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии выявили 280 случаев коронавируса за сутки.
В Удмуртии выявили 280 случаев COVID-19 за сутки
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (153 жителя), а также в Игринском и Завьяловском районах.

Выздоровели за минувшие 24 часа 178 человек.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 400 993 жителя. Оба компонента вакцины получили 328 160 человек.

Также стало известно, что в Ставропольском крае подтвердили 358 случаев коронавируса за сутки, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Вылечились 360 пациентов, с начала пандемии — 68 820.

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить