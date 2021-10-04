Диетолог Королёва рассказала о пользе макарон и картофеля
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Для людей, которые имеют тенденцию к набору массы тела, картофель может быть в рационе один-два раза в неделю, сказала специалист в беседе с Nation News.
«Нужно отваривать в мундире, предварительно промыв. Есть его всем следует только в сочетании с овощными гарнирами и салатами, а не с мясом, рыбой или птицей. Тогда мы сможем получить всю гамму полезных веществ», — пояснила Королёва.
Что касается макарон, то они полезны, если приготовлены из цельнозерновой муки. Их можно включать в рацион два-три раза в неделю с овощными гарнирами и зеленью, сказала диетолог.
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