В Союзе отцов поддержали учреждение Дня отца в России

Руководитель Союза отцов России Юрий Соленов в беседе с RT прокомментировал сообщение, что в России установили День отца.

«Наконец-то свершилось. Мы обеими руками «за». Мы поддерживали и продвигали учреждение Дня отца в России начиная с 2014 года. Конечно, эту идею подхватывали многие политики и общественные деятели, нов конце концов точку в этой истории поставил наш президент Владимир Путин. Правильно он сделал, что выбрал третье воскресенье октября, потому что, как мы знаем, четвёртое воскресенье ноября — День матери. И это очень значимый период между октябрём и ноябрём, когда целый месяц можно посвятить семье и в стенах детских садов и школ проводить серьёзные разговоры с детьми о личном опыте и воспитании детей», — сказал Соленов.

Он отметил, что более чем в полутора десятках регионах уже есть учреждённый День отца.

«И они, конечно же, расскажут о своём опыте…Главное, чтобы все мероприятия, проводимые в этот день, были ориентированы на семью. В первую очередь чтобы это было для отцов с супругами и детьми. Вот тогда, я думаю, акцент будет значимым и в памяти многих детей этот день останется на всю жизнь», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин установил День отца. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября.