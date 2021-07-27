Минтруд предложил отмечать в России День отца в октябре

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Министерство труда и соцзащиты России подготовило проект о праздновании в стране Дня отца в третье воскресенье октября. Проект размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Минтруд предложил отмечать в России День отца в октябре
  • Pixabay

«Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца. Предлагаемая дата — третье воскресенье октября», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

По данным министерства, соответствующая инициатива была предложена уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Анной Кузнецовой и поддержана Минтрудом.

Ранее Министерство промышленности и торговли выступило с предложением отмечать в России новый праздник, День качества, во второй четверг ноября.

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