Минтруд предложил отмечать в России День отца в октябре
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«Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца. Предлагаемая дата — третье воскресенье октября», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.
По данным министерства, соответствующая инициатива была предложена уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Анной Кузнецовой и поддержана Минтрудом.
Ранее Министерство промышленности и торговли выступило с предложением отмечать в России новый праздник, День качества, во второй четверг ноября.