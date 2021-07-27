Минтруд предложил отмечать в России День отца в октябре

Министерство труда и соцзащиты России подготовило проект о праздновании в стране Дня отца в третье воскресенье октября. Проект размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца. Предлагаемая дата — третье воскресенье октября», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

По данным министерства, соответствующая инициатива была предложена уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Анной Кузнецовой и поддержана Минтрудом.

Ранее Министерство промышленности и торговли выступило с предложением отмечать в России новый праздник, День качества, во второй четверг ноября.