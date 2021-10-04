В Госдуме поддержали идею празднования Дня отца

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Полина Полетаева
Депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение, что в России установили День отца.
В Госдуме поддержали идею празднования Дня отца
  • Reuters

«В целом я отношусь к этой идее позитивно. Праздник День матери есть. Соответственно, День отца логично вписывается в эту концепцию. Я считаю, что чем больше будет семейных праздников, которые будут направлены на то, чтобы дети внимательнее относились к своим родителям, тем больше будут укрепляться традиционные семейные ценности. Поэтому эту инициативу можно только поддержать», — сказал депутат.

По его мнению, этот день должен быть не просто праздничной датой в календаре.

«Самое главное, что этим праздником можно повысить уровень ответственности отцов. Различные мероприятия, обсуждения, которые будут проводиться в этот день, могут повлиять на тех отцов, которые, например, уклоняются от уплаты алиментов, мстя свои бывшим жёнам, а в итоге страдают от этого дети. У детей появится дополнительная возможность проявить свои чувства и поздравить отца. Ведь многие, когда взрослеют, перестают по тем или иным причинам общаться с родителями, и возможно, что именно этот праздник станет духовной скрепой, позволяющей наладить отсутствующий диалог», — заключил Нилов.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин установил День отца. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября.

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