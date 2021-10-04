Путин установил День отца в третье воскресенье октября
- Reuters
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», — говорится в указе.
Он вступает в силу со дня подписания, 4 октября.
В 2021 году День отца выпадает на воскресенье, 17 октября.
В июле сообщалось, что Министерство труда и соцзащиты России подготовило проект о праздновании в стране Дня отца в третье воскресенье октября.