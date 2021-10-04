Путин установил День отца в третье воскресенье октября

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Президент России Владимир Путин установил День отца, праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября.
Путин установил День отца в третье воскресенье октября
  • Reuters

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», — говорится в указе.

Он вступает в силу со дня подписания, 4 октября.

В 2021 году День отца выпадает на воскресенье, 17 октября.

В июле сообщалось, что Министерство труда и соцзащиты России подготовило проект о праздновании в стране Дня отца в третье воскресенье октября.

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