Путин установил День отца в третье воскресенье октября

Президент России Владимир Путин установил День отца, праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», — говорится в указе.

Он вступает в силу со дня подписания, 4 октября.

В 2021 году День отца выпадает на воскресенье, 17 октября.

В июле сообщалось, что Министерство труда и соцзащиты России подготовило проект о праздновании в стране Дня отца в третье воскресенье октября.