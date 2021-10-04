В Курганской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Курганской области зарегистрировали 145 случаев коронавируса за последние сутки. Выписаны 56 жителей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в области выявили 34 060 заболевших. В лабораториях проведено 837 575 исследований.

Также стало известно, что отделения стационара главного лечебного корпуса Талдомской больницы в Московской области перепрофилировали для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Медицинские работники Талдомской больницы вновь приступают к работе в «красной зоне» инфекционного корпуса», — заявил главврач учреждения Игорь Давронов.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом можно.