Попова сообщила об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отмене массовых мероприятий по всей стране в связи с пандемией COVID-19. По её словам, подобные мероприятия проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидемиологического процесса.

Об этом сообщает РИА Новости.

«По массовым мероприятиям: они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — заявила она.

В России за сутки выявили 25 781 случай коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прокомментировал ситуацию с COVID-19 в столице.