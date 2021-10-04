Попова сообщила об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса
- АГН «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости.
«По массовым мероприятиям: они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — заявила она.
В России за сутки выявили 25 781 случай коронавируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прокомментировал ситуацию с COVID-19 в столице.