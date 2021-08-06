Попова рассказала о требованиях к ношению масок в общественных местах

Короткая ссылка
Россияне не обязаны носить медицинские маски на улице, если не посещают массовое мероприятие. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова рассказала о требованиях к ношению масок в общественных местах
  • РИА Новости

«Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

Попова уточнила, что требование носить маску в закрытом помещении не отменено, «оно действует в преимущественной части стран на планете».

Ранее ОТР передавало, что число нарушений масочного режима в транспорте Москвы снизилось за месяц на 10%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить