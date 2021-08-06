Попова рассказала о требованиях к ношению масок в общественных местах

Россияне не обязаны носить медицинские маски на улице, если не посещают массовое мероприятие. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

Попова уточнила, что требование носить маску в закрытом помещении не отменено, «оно действует в преимущественной части стран на планете».

Ранее ОТР передавало, что число нарушений масочного режима в транспорте Москвы снизилось за месяц на 10%.