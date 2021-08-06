Попова рассказала о требованиях к ношению масок в общественных местах
- РИА Новости
«Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».
Попова уточнила, что требование носить маску в закрытом помещении не отменено, «оно действует в преимущественной части стран на планете».
Ранее ОТР передавало, что число нарушений масочного режима в транспорте Москвы снизилось за месяц на 10%.