В Кировской области подтвердили 148 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области подтвердили 148 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На дому лечатся 8257 человек, в больницах — 4796.

Выписаны из медучреждений за минувшие 24 часа 146 жителей.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 435 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровел при этом 61 человек, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

Всего в регионе заболели 80 922 жителя, вылечились — 69 037.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом можно.