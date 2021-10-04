Диетолог Андреев рассказал, что не рекомендуется есть переболевшим COVID-19

Врач-диетолог сервиса «Доктор рядом» Александр Андреев рассказал, какой диеты стоит придерживаться тем, кто переболел COVID-19.

Ослабленный после болезни организм важно поддерживать — в первую очередь правильным питанием, отметил диетолог в беседе с изданием «Газета.Ru».

Однако многие пациенты допускают ошибку и возвращаются к старым пищевым привычкам: вводят в рацион жирную, острую пищу, начинают употреблять фастфуд. Это может ухудшить состояние человека, добавил Андреев.

«После болезни нужно быть максимально аккуратным в сфере питания и вводить привычные вам жирные продукты очень медленно», — сообщил он.

Также в первые 10—14 дней после болезни врачи рекомендуют не употреблять в том числе квашеную капусту, алкоголь, лактозу и глютен.

Ранее инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» врач-педиатр Евгений Тимаков в беседе с URA.RU рассказал, почему не все заболевшие COVID-19 теряют обоняние.