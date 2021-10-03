Бастрыкин поручил принять все меры для поимки подозреваемого в убийстве студенток в Гае

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять все меры для поимки подозреваемого в убийстве трёх студенток в Оренбуржье.

Также глава ведомства дал поручение доложить ему о проведённом комплексе следственных действий.

«Александр Иванович Бастрыкин дал указание своим подчинённым принять все меры для скорейшего установления местонахождения подозреваемого и его задержания», — говорится в пресс-релизе СК.

Кроме того, уточняется, что установлена причастность разыскиваемого к совершению преступления.

Ранее следователи и полицейские установили личность подозреваемого в убийстве трёх девушек в Гае: это ранее судимый Лазарев Александр Вячеславович 1991 года рождения.

Убитых девушек нашли утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома в Гае. На телах обнаружили признаки насильственной смерти.

Убитым было 17, 18 и 19 лет, они прибыли из Башкирии, проживали в съёмной квартире и учились в одном из местных образовательных учреждений.

Бастрыкин поставил на контроль ход расследования. Следователи допросили более 100 свидетелей по этому делу.