Более 100 свидетелей допрошены по делу об убийстве студенток в Оренбургской области

Следователи допросили более 100 свидетелей по делу об убийстве трёх студенток медколледжа в городе Гай Оренбургской области. Назначены 14 судебно-медицинских экспертиз.

«Допрошено более 100 свидетелей, в том числе лица из круга общения потерпевших, преподаватели, сокурсники, соседи, собственники квартиры, в которой совершено преступление», — сообщает пресс-служба регионального СК.

В ходе осмотра места преступления был обнаружен нож.

Утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома на Молодёжной улице в Гае обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело ещё одной с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве трёх девушек в Оренбургской области.