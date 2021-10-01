Более 100 свидетелей допрошены по делу об убийстве студенток в Оренбургской области
«Допрошено более 100 свидетелей, в том числе лица из круга общения потерпевших, преподаватели, сокурсники, соседи, собственники квартиры, в которой совершено преступление», — сообщает пресс-служба регионального СК.
В ходе осмотра места преступления был обнаружен нож.
Утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома на Молодёжной улице в Гае обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело ещё одной с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве трёх девушек в Оренбургской области.