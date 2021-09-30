Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве девушек под Оренбургом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве трёх девушек в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что он «поручил руководителю СУ СК по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведённых первоначальных следственных действиях и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК».

Рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома на Молодёжной улице в Гае обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело ещё одной с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Убитым было 17, 18 и 19 лет, они проживали в съёмной квартире и учились в одном из местных образовательных учреждений. Установлено, что они прибыли из Республики Башкортостан.