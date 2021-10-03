Установлен подозреваемый в убийстве трёх студенток в Оренбуржье

Полицейские и следователи Оренбургской области установили личность подозреваемого в убийстве трёх девушек в Гае, это ранее судимый мужчина. Ведомство распространило ориентировку с фотографиями подозреваемого.

«Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД по Оренбургской области во взаимодействии со следователями территориального следственного управления СК установили подозреваемого в убийстве трёх молодых девушек. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлена его личность», — сообщили в МВД.

В настоящее время полиция ищет ранее судимого мужчину. Как уточняется, речь идёт о Лазареве Александре Вячеславовиче 1991 года рождения.

Согласно ориентировке, подозреваемый является уроженцем Орска.

Утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома на Молодёжной улице в Гае обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело ещё одной с аналогичными телесными повреждениями.

Убитым было 17, 18 и 19 лет, они проживали в съёмной квартире и учились в одном из местных образовательных учреждений. Установлено, что они прибыли из Башкирии.

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве. Следователи допросили более 100 свидетелей по этому делу.

Кроме того, губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о лицах, причастных к убийству.