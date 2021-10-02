Власти Оренбуржья выплатят миллион рублей за информацию об убийце студенток

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о лицах, причастных к убийству трёх студенток в городе Гае в конце сентября этого года.

«Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о назначении вознаграждения за информацию о преступнике, совершившем 30 сентября тройное убийство в Гае. 1 млн рублей выделен из резервного фонда областного бюджета для выплаты вознаграждения за любую информацию о лицах, причастных к убийству трёх девушек в Гае, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного», — говорится в сообщении областного правительства.

Утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома на Молодёжной улице в Гае обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело ещё одной с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве девушек.

Следователи допросили более 100 свидетелей по делу об убийстве.