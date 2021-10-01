Диетолог назвала продукты, помогающие снизить уровень холестерина в крови

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Кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, помогающие снизить уровень холестерина в крови.
Диетолог назвала продукты, помогающие снизить уровень холестерина в крови
  • Reuters
  • © Murad Sezer

«Овощи, содержащие достаточное количество клетчатки, очень полезны. Второй группой продуктов, которые снижают уровень холестерина в крови, являются ягоды», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, ягоды содержат много антиоксидантов, которые ускоряют обменные процессы.

Мойсенко советует исключить из рациона продукты, содержащие вредные жиры.

Как считает эксперт, мясо лучше отваривать, а не жарить. Источниками жира могут быть и молочные продукты, поэтому стоит выбирать их с низким процентом жирности.

«Орехи тоже могут содержать жиры, поэтому стоит есть не больше горсти», — добавила Мойсенко.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с ФАН назвала категории людей, которым не рекомендуется есть малину.

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