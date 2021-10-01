Диетолог назвала продукты, помогающие снизить уровень холестерина в крови
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«Овощи, содержащие достаточное количество клетчатки, очень полезны. Второй группой продуктов, которые снижают уровень холестерина в крови, являются ягоды», — заявила она в беседе с Nation News.
По её словам, ягоды содержат много антиоксидантов, которые ускоряют обменные процессы.
Мойсенко советует исключить из рациона продукты, содержащие вредные жиры.
Как считает эксперт, мясо лучше отваривать, а не жарить. Источниками жира могут быть и молочные продукты, поэтому стоит выбирать их с низким процентом жирности.
«Орехи тоже могут содержать жиры, поэтому стоит есть не больше горсти», — добавила Мойсенко.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с ФАН назвала категории людей, которым не рекомендуется есть малину.