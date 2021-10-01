Врач рассказала об особенностях экспресс-тестов на антиген к COVID-19

Главный врач городской поликлиники №62 Анна Матвеева рассказала об особенностях экспресс-тестов на антиген к COVID-19.

«Мы с июля в тестовом режиме использовали экспресс-тесты на ковид, поэтому уже можно сказать, что они действительно достаточно эффективны и очень удобны в использовании, потому что непосредственно у постели больного можно поставить диагноз», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, с июля в больнице пациентам с ОРВИ делали параллельно и экспресс-тест, и ПЦР-тест.

Как отметила Матвеева, если первое исследование показывает результат в течение 10—20 минут, то результат второго нужно было ждать несколько часов, а в некоторых случаях и пару суток.

«Для врача важно быстро знать результат: что он лечит — ОРВИ или ковид. Важно, когда врач сразу назначает правильное лечение, тем самым профилактирует осложнения, которые часто развиваются при COVID-19, если вовремя не начать лечение», — добавила она.

Со своей стороны, директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест» Анна Сафонова в беседе с радио «Комсомольская правда» отметила, что при экспресс-тесте не нужно специальных условий.

«Как правило, речь идёт о взятии мазков изо рта и носоглотки. Полученный мазок помещают в пробирку, перемешивают зондом, затем каплю жидкости наносят на тест-полоску», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что все пациенты с симптомами ОРВИ в Москве с 1 октября будут проходить обязательное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в июле такие тесты уже проводили в экспериментальном режиме — в 85% случаев полученный результат совпадает с ПЦР.