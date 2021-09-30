В Москве всем пациентам с ОРВИ будут делать экспресс-тест на антиген к COVID-19

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Всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве с 1 октября будут делать обязательное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве всем пациентам с ОРВИ будут делать экспресс-тест на антиген к COVID-19
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Она отметила, что в июле такие тесты уже проводили в экспериментальном режиме, у них высокая чувствительность — в 85% случаев результат совпадает с ПЦР.

«С учётом их высокой эффективности и в условиях подъёма заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ», — цитирует Ракову ТАСС.

По её словам, новые правила начнут действовать с пятницы, 1 октября.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, в беседе с Nation News высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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