В Москве всем пациентам с ОРВИ будут делать экспресс-тест на антиген к COVID-19
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Она отметила, что в июле такие тесты уже проводили в экспериментальном режиме, у них высокая чувствительность — в 85% случаев результат совпадает с ПЦР.
«С учётом их высокой эффективности и в условиях подъёма заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ», — цитирует Ракову ТАСС.
По её словам, новые правила начнут действовать с пятницы, 1 октября.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, в беседе с Nation News высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.