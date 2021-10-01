СК возбудил дело по факту массового отравления учеников в гимназии Брянска

Следователи возбудили уголовное дело после сообщений о том, что более 20 учеников гимназии в Брянске обратились за медпомощью с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«По сообщению в средствах массовой информации об отравлении детей в гимназии №3 города Брянска... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В СК добавили, что в качестве одной из причин случившегося специалистами рассматривается ротавирусная инфекция.

Ранее директор Департамента образования и науки области Елена Егорова заявила, что более 20 учеников гимназии №3 в Брянске обратились в больницу с признаками кишечной инфекции.