Более 20 учеников гимназии Брянска обратились к медикам с признаками кишечной инфекции
- Reuters
«Есть какая-то инфекция — службы Роспотребнадзора разбираются, что это такое. Обратились в больницу, по нашим сведениям, 22 человека», — приводит её слова ТАСС.
Как отметила Егорова, несколько детей отправлены на карантин. Ситуация поставлена на личный контроль главы городской администрации Александра Макарова.
Накануне сообщалось, что более 40 сотрудников одного из предприятий Норильска госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию после того, как поели в столовой.