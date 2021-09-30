Более 40 человек отравились в столовой в Норильске

Более 40 сотрудников одного из предприятий Норильска госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию после того, как поели в столовой. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование на территории Норильска 44 случаев с подозрением на острую кишечную инфекцию среди работников ООО «Велесстрой», питавшихся в столовой предприятия», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, все они госпитализированы, их состояние оценивается как лёгкой и средней степени тяжести.

По данным ведомства, выявлены нарушения требований санитарного законодательства, работа столовой приостановлена. Заведено дело об административном правонарушении.

В начале сентября уголовное дело было возбуждено после отравления детей в школе Нижнего Новгорода.