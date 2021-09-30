Более 40 человек отравились в столовой в Норильске
- РИА Новости
«Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование на территории Норильска 44 случаев с подозрением на острую кишечную инфекцию среди работников ООО «Велесстрой», питавшихся в столовой предприятия», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, все они госпитализированы, их состояние оценивается как лёгкой и средней степени тяжести.
По данным ведомства, выявлены нарушения требований санитарного законодательства, работа столовой приостановлена. Заведено дело об административном правонарушении.
В начале сентября уголовное дело было возбуждено после отравления детей в школе Нижнего Новгорода.