Более 40 человек отравились в столовой в Норильске

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Более 40 сотрудников одного из предприятий Норильска госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию после того, как поели в столовой. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Более 40 человек отравились в столовой в Норильске
  • РИА Новости

«Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование на территории Норильска 44 случаев с подозрением на острую кишечную инфекцию среди работников ООО «Велесстрой», питавшихся в столовой предприятия», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, все они госпитализированы, их состояние оценивается как лёгкой и средней степени тяжести.

По данным ведомства, выявлены нарушения требований санитарного законодательства, работа столовой приостановлена. Заведено дело об административном правонарушении. 

В начале сентября уголовное дело было возбуждено после отравления детей в школе Нижнего Новгорода.

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