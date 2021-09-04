После отравления в школе Нижнего Новгорода возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено после отравления детей в школе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«По результатам их (материалов проверки Роспотребнадзора и прокуратуры) рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 40 родителей детей с признаками отравления из школы в Нижнем Новгороде обратились в региональное управление Роспотребнадзора.

Сообщалось, что учебный процесс в начальных классах гимназии №13 будет приостановлен.