После отравления в школе Нижнего Новгорода возбуждено дело

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Уголовное дело возбуждено после отравления детей в школе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила региональная прокуратура.
После отравления в школе Нижнего Новгорода возбуждено дело
  • ©epp.genproc.gov.ru

«По результатам их (материалов проверки Роспотребнадзора и прокуратуры) рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 40 родителей детей с признаками отравления из школы в Нижнем Новгороде обратились в региональное управление Роспотребнадзора.

Сообщалось, что учебный процесс в начальных классах гимназии №13 будет приостановлен.

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