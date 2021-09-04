Около 40 человек могли отравиться в школе в Нижнем Новгороде
- РИА Новости
«Почти 40 человек [пострадавших], но информация ещё уточняется, никто не госпитализирован, пока состояние у всех удовлетворительное. Они находятся дома. Подтверждён [со стороны Роспотребнадзора] пока один случай отравления... Остальные — это родители обратились», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы прокуратуры Нижегородского области.
Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку информации о массовом отравлении детей в одной из школ Нижнего Новгорода.
По предварительным данным, речь идёт об учениках гимназии №13.