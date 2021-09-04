Прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в школе Нижнего Новгорода
- РИА Новости
«Прокуратура Нижегородской области с привлечением специалистов Роспотребнадзора начала проверку информации о массовом отравлении детей в одном из общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.
Отмечается, что число пострадавших и их состояние уточняется, сотрудники выехали на место происшествия.
По предварительным данным, речь идёт об учениках гимназии №13.
Ранее сообщалось, что после отравления семи детей в бассейне в Тольятти было возбуждено дело.