Прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в школе Нижнего Новгорода

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Прокуратура организовала проверку информации о массовом отравлении детей в одной из школ Нижнего Новгорода.
Прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в школе Нижнего Новгорода
  • РИА Новости

«Прокуратура Нижегородской области с привлечением специалистов Роспотребнадзора начала проверку информации о массовом отравлении детей в одном из общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

Отмечается, что число пострадавших и их состояние уточняется, сотрудники выехали на место происшествия.

По предварительным данным, речь идёт об учениках гимназии №13.

Ранее сообщалось, что после отравления семи детей в бассейне в Тольятти было возбуждено дело.

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