В Псковской области продлили ограничения по COVID-19

В Псковской области продлили ограничительные меры по COVID-19 до 31 октября.

Как сообщают «Невские новости», об этом заявила начальник правового управления администрации Наталья Волкова на заседании оперштаба.

В частности, с 4 октября заполняемость залов в кинотеатрах снижается с 75% до 50%. Такое же сокращение проведут в театрах и на концертах с 11 октября.

Гостиницы, отели и хостелы вновь обязали запрашивать при заселении справки о вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Школы, колледжи и учреждения дополнительного образования перешли на дистант. Приостановлена работа детских игровых комнат.

Также стало известно, что в Курганской области увеличивают коечный фонд для пациентов с коронавирусом, передаёт URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

С 1 октября коечной фонд увеличен до 2100 мест.

«Увеличиваем число операторов, работающих на горячей линии, чтобы люди быстрее могли получить консультацию или помощь», — отметила заместитель губернатора по соцполитике Лариса Кокорина.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о последствиях постковидного синдрома.