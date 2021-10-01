Диетолог Дианова назвала продукты, от которых стоит отказаться пожилым

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, от каких продуктов питания стоит отказаться пожилым людям.

С возрастом обмен веществ замедляется, и чем старше человек, тем больше времени и сил его организм тратит на переваривание пищи, отметила специалист в беседе с радио Sputnik.

«Под запретом промышленные продукты, полуфабрикаты, также нужно ограничить потребление сладостей. В силу замедления метаболизма, наличия лишнего веса, наличия заболеваний сердца или диабета готовые полуфабрикаты надо минимально использовать, предпочитать готовить пищу самим, это будет более качественная пища», — рассказала Дианова.

Также, по словам врача, отказаться стоит от сдобной выпечки, которая содержит пальмовое масло, избыточное количество трансжиров и сахаров.

Дианова добавила, что в рацион необходимо включить фрукты и овощи, учитывая при этом индивидуальную переносимость.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.