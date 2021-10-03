Диетолог рассказала, кому нельзя есть много яблок

Врач–диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с RT о пользе и вреде яблок, а также о том, кому нельзя их есть в большом количестве.

«Яблоко — фрукт полезный, там есть витамины, полифенолы, биофлавоноиды… И надо сказать, что в яблоках есть кверцетин — вещество, которое очень активно изучается, оно действительно укрепляет сосуды и снимает воспаления. В яблоках ещё есть клетчатка, причём растворимая, пектин... Это как раз та клетчатка, которая способна выводить излишки холестерина, токсины, эндотоксины, которые образуются у нас внутри всегда в процессе метаболизма», — рассказала она.

Эксперт также отметила, что их можно запекать, сушить, тогда в них возрастает количество калия и минералов.

«Яблоки можно замораживать — это самый продуктивный способ хранения, потому что в замороженных продуктах сохраняется значительно большее количество и витаминов, и микро- и макроэлементов», — добавила специалист.

Диетолог подчеркнула, что несмотря на то, что при сушке яблок часть витаминов разрушается, это достаточно хороший способ обработки.

«Свежие яблоки содержат много органических кислот, они ускоряют метаболизм... Дело в том, что, с одной стороны, кислоты полезны, с другой стороны, они могут вызвать неприятные ощущения у людей с повышенной кислотностью. Особенно если это кислые яблоки, яблоки, съеденные натощак. У кого есть повреждения желудочно-кишечного тракта, яблоки нужно есть с осторожностью, а некоторым вообще не есть — или только в запечённом виде», — заявила Соломатина.

Кроме того, врач объяснила, что это низкокалорийный и полезный продукт.

«Единственное, нужно помнить, что очень сладкие яблоки диабетикам с некомпенсированным диабетом, то есть высоким уровнем глюкозы в крови, нужно есть тоже с осторожностью, поскольку, как и любой сладкий плод, всё равно содержит в своём составе сахарозу», — заключила она.

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