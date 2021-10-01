Диетолог Денисенко предупредила о последствиях полного отказа от мяса

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Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что произойдёт с организмом, если человек полностью исключит из своего рациона мясо.
Диетолог Денисенко предупредила о последствиях полного отказа от мяса
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«В отдалённой перспективе — от шести и более месяцев — возможен дефицит ферритина (белка-«запасчика» железа), а, значит, сначала латентная, а потом и явная железодефицитная анемия», — сказала Денисенко в беседе с «Москвой 24».

В то же время, если исключить из рациона весь животный белок, человек рискует столкнуться и с дефицитом витамина В12 и общего белка крови, подчеркнула она.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

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