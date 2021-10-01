Эксперт прогнозирует тяжёлое течение текущей волны пандемии в России

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Нынешняя волна коронавируса в России будет самой тяжёлой — ситуация стабилизируется только к середине декабря, заявил главврач медцентра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.
Эксперт прогнозирует тяжёлое течение текущей волны пандемии в России
  • Reuters
  • © Anton Vaganov

В комментарии ТАСС он отметил, что четвёртую или пятую волну, которая будет в любом случае, россияне перенесут в более-менее лёгкой форме.

«Заболевших будет много, но тяжёлых случаев будет все меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она ещё идёт, она началась в июне и продолжается», — утверждает Тимаков.

По мнению эксперта, число инфицированных начнёт снижаться в ноябре, а стабилизируется ситуация к середине декабря. 

«В декабре мы увидим стабильное одинаковое количество, вероятно, как той зимой. В любом случае оно будет выше, но будет стабильное и одинаковое на протяжении всей зимы до весны», — добавил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее констатировал нарастание волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

Также он назвал по-прежнему недостаточным уровень вакцинации от COVID-19 в России.

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