Эксперт прогнозирует тяжёлое течение текущей волны пандемии в России
- Reuters
- © Anton Vaganov
В комментарии ТАСС он отметил, что четвёртую или пятую волну, которая будет в любом случае, россияне перенесут в более-менее лёгкой форме.
«Заболевших будет много, но тяжёлых случаев будет все меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она ещё идёт, она началась в июне и продолжается», — утверждает Тимаков.
По мнению эксперта, число инфицированных начнёт снижаться в ноябре, а стабилизируется ситуация к середине декабря.
«В декабре мы увидим стабильное одинаковое количество, вероятно, как той зимой. В любом случае оно будет выше, но будет стабильное и одинаковое на протяжении всей зимы до весны», — добавил он.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее констатировал нарастание волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.
Также он назвал по-прежнему недостаточным уровень вакцинации от COVID-19 в России.