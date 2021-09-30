В Кремле назвали недостаточным уровень вакцинации от коронавируса в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает недостаточным уровень вакцинации от коронавируса в стране.
В Кремле назвали недостаточным уровень вакцинации от коронавируса в России
  • РИА Новости

«Уровень вакцинации по-прежнему недостаточный, притом что организованная работа создала все условия и обеспечила всё необходимое количество вакцин для населения страны», — отметил Песков.

Он отметил, что некоторые граждане по-прежнему не приняли решение пройти вакцинацию. По словам Пескова, это плохо.

Представитель Кремля заявил, что необходимо «более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь, это прививка».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о низком охвате вакцинацией от COVID-19 беременных.

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