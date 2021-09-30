Песков заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает
- РИА Новости
«Мы видим, что идёт волна, она нарастает. Поэтому, конечно же, регионам придётся реагировать», — заявил Песков.
Он отметил, что некоторые российские регионы используют свои особые полномочия и вводят на своих территориях разные меры по борьбе с коронавирусом.
При этом Песков подчеркнул, что на федеральном уровне пока никаких решений не принималось и позиция не менялась.
«Но ситуация подвижная, вы сами видите, как стремительно растут цифры», — сказал он.
Также Песков назвал по-прежнему недостаточным уровень вакцинации от коронавируса в России.